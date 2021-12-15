İstanbul'da sahte içki yine ölüm - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da sahte içki yine ölüm

İstanbul'da sahte içki yine ölüm
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Esenyurt'ta Özbek uyruklu bir kişi sahte içkiden kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Esenyurt'ta Özbek uyruklu bir kişi sahte içkiden kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Avcılar'da bir tekel bayiden kaçak içki alan vatandaşın, zehirlenerek hayatını kaybetmesinin ardında bir sahte içki faciası da Esenyurt'ta yaşandı. Özbek uyruklu bir kişi, sahte içkiden zehirlendi. Zehirlenen Özbek uyruklu şahıs, sahte alkolden dolayı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti ortaya çıktı! İsteği üzerine annesinin mezarına gömülecek

Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti ortaya çıktı! İsteği üzerine annesinin mezarına gömülecek

 Son Dakika! İstanbul'da lüks sitenin asansöründe genç kadına tecavüz girişiminde bulunan sapık tutuklandı

Son Dakika! İstanbul'da lüks sitenin asansöründe genç kadına tecavüz girişiminde bulunan sapık tutuklandı

 4 çocuğa mezar olan evden anne ve bir çocuğunun kurtarılma anı kamerada

4 çocuğa mezar olan evden anne ve bir çocuğunun kurtarılma anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title