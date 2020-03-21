İstanbul'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı Maltepe'de düzenlenen operasyonda, ürettiği sahte içkileri piyasaya sürmeye hazırlandığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Maltepe'de düzenlenen operasyonda, ürettiği sahte içkileri piyasaya sürmeye hazırlandığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Girne Mahallesi'nde bir kişinin sahte içki üreterek piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik çalışma ve fiziki takibin ardından, bir iş yerine düzenlenen operasyonda, Ersin Eren Ö. (27) gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 52 şişe anason yağı, 50 şişe kimyasal madde, 7 şişe üzüm aroması, 82 şişe etil alkol, 117 paket tütün, 119 paket kaçak sigara, 9 paket puro, 1 tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemelerin ardından adliyeye sevk edilen ve kasten yaralama, tehdit, hakaret ile otodan hırsızlık suçlarından kaydı bulunan şüpheli, 16 bin 500 lira idari para cezası uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA