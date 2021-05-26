İstanbul'da sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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İstanbul'da sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte içki imal ederek piyasaya sürmeye çalıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte içki imal ederek piyasaya sürmeye çalıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin Pendik'te üretecekleri yüklü miktarda sahte içkiyi nüfus yoğunluğunun olduğu bölgelerde piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında bir imalathaneye düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, 6 bin 525 litre etil ve metil alkol, 10 fiber tank, 15 bin boş şişe ile sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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