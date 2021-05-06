Sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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Sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte içki imal ederek piyasaya sürmeye çalıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte içki imal ederek piyasaya sürmeye çalıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin Başakşehir'de üretecekleri yüklü miktarda sahte içkiyi nüfus yoğunluğunun olduğu bölgelerde piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 3 adrese düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde ve bir araçta yapılan aramalarda, 4 bin 500 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda kullanılan malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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