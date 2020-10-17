İstanbul'da sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

Büyükçekmece ve Çekmeköy'de sahte içki satışına yönelik düzenlenen baskınlarda bir miktar sahte içki ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı.

Büyükçekmece ve Çekmeköy'de sahte içki satışına yönelik düzenlenen baskınlarda bir miktar sahte içki ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ekim'de Atatürk Mahallesi Serinpınar Caddesi'nde bulunan bir adreste sahte alkol üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese baskın düzenlen ekipler, 60 litre etil alkol, 240 şişe içerisinde 66,5 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Adreste bulunan Mehmet A. (59) gözaltına alındı.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Çamlık Mahallesi Gaziler Caddesi'ndeki bir adrese baskın düzenledi.

Adreste yapılan aramada 14,2 litre kaçak alkol ve boş şişe ele geçirdi. Adreste bulunan Ali A. (72) gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış