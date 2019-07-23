İstanbul'da sahte içki operasyonu: Binlerce ürüne el konuldu

İstanbul Arnavutköy'de jandarmanın yaptığı sahte içki operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki şüphelinin sahte içki imalatı yaparak il genelindeki tekel bayilerine ve eğlence merkezlerine sattığını belirledi. Euronews.com'da Görüntüle