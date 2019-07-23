İstanbul'da sahte içki operasyonu: Binlerce ürüne el konuldu

İstanbul'da sahte içki operasyonu: Binlerce ürüne el konuldu

İstanbul Arnavutköy'de jandarmanın yaptığı sahte içki operasyonunda iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri binlerce sahte içki şişesi, etiket ve alkol üretiminde kullanılan malzemeye el koydu.

İstanbul'da sahte içki operasyonu: Binlerce ürüne el konuldu

İstanbul Arnavutköy'de jandarmanın yaptığı sahte içki operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki şüphelinin sahte içki imalatı yaparak il genelindeki tekel bayilerine ve eğlence merkezlerine sattığını belirledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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