Son dakika haberi... İstanbul'da sahte içki operasyonu: 8 bin litre ele geçirildi
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Son dakika haberi... İstanbul'da sahte içki operasyonu: 8 bin litre ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul'da sahte içki operasyonu: 8 bin litre ele geçirildi Jandarmadan sahte içkiye sevkiyat sırasında operasyon Gaziosmanpaşa'da sahte içki deposuna sevkiyat esnasında baskın düzenlendi.

İstanbul'da sahte içki operasyonu: 8 bin litre ele geçirildi

Jandarmadan sahte içkiye sevkiyat sırasında operasyon

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da sahte içki deposuna sevkiyat esnasında baskın düzenlendi. Operasyonda 8 bin litre sahte içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Gaziosmanpaşa'da faaliyet gösteren işletmelerden piyasaya sahte içki sürüldüğü bilgisi alındı. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar ve fiziki takip neticesinde sahte içkilerin satışa hazırlandığı ve piyasaya sürüldüğü adresler belirlendi.

Ünlü markaları birebir taklit etmişler

Jandarma ekiplerince; ünlü markalar bire bir taklit edilerek üretilen, sahte barkod ve etiket ile ambalajlanan içkilerin insan sağlığını hiçe sayacak şekilde piyasaya sürülmesini engellemek ve şüpheliler ile suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla, Gaziosmanpaşa'da belirlenen adrese baskın düzenlendi.

Jandarma ekiplerince depoda yapılan aramalarda, ünlü markalar bire bir taklit edilerek üretilmiş ve profesyonel kişilerce Bandrollü Ürün İzleme Sistemi ile yapılacak kontroller ile sahte oldukları tespit edilebilecek şekilde; sahte barkod ve etiketle ambalajlanarak piyasaya sürülmeye hazır hale getirilmiş şişelerdeki 950 litre cin, 5 bin 950 litre viski, bin 100 litre votka olmak üzere toplam 8 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Sahte içkileri piyasaya sürmeye çalışan S.T. ve G.Ş. isimli şüpheliler Jandarma'daki işlemlerini müteakip 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet etmek suçundan adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi... İstanbul'da sahte içki operasyonu: 8 bin litre ele geçirildi
Son dakika haberi... İstanbul'da sahte içki operasyonu: 8 bin litre ele geçirildi
Son dakika haberi... İstanbul'da sahte içki operasyonu: 8 bin litre ele geçirildi
Son dakika haberi... İstanbul'da sahte içki operasyonu: 8 bin litre ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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