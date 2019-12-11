İstanbul'da sahte içki operasyonu

11.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:48

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, ürettiği sahte içkileri yılbaşı öncesi piyasaya sürmeye hazırlandığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin Esenler ve Zeytinburnu'nda yüklü miktarda sahte içki üreterek yılbaşı öncesi piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik çalışma ve fiziki takibin ardından, 2 ilçede 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 577 şişe sahte içki ve şişelenmemiş 660 litre sahte içki, 199 boş şişe, 500 içki şişesi kapağı ve 4 bin 800 içki bandrolü ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA