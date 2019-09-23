İstanbul'da sahte içki operasyonu
Bağcılar'da bir adrese düzenlenen operasyonda yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Bağcılar'da bir adrese düzenlenen operasyonda yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreten yerlere metil alkol temin eden Bağcılar'daki bir adresi takibe aldı.
Yapılan çalışmanın ardından adrese baskın düzenleyen ekipler, yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirdi.
Depoda bulunan 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.