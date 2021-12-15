İstanbul'da sahte içki faciası büyüyor: 2 kişi yoğun bakıma kaldırıldı - Haberler
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İstanbul'da sahte içki faciası büyüyor: 2 kişi yoğun bakıma kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da sahte içki faciası büyüyor: 2 kişi yoğun bakıma kaldırıldı Aynı mahallede bulunan tekel bayiine düzenlenen baskında 1 kişi gözaltına alındı Esenyurt'ta bir kişinin sahte içkiden ölümünün ardından 2 kişi daha sahte içkiden zehirlenerek yoğun bakım servisine kaldırıldı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da sahte içki faciası büyüyor: 2 kişi yoğun bakıma kaldırıldı

Aynı mahallede bulunan tekel bayiine düzenlenen baskında 1 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir kişinin sahte içkiden ölümünün ardından 2 kişi daha sahte içkiden zehirlenerek yoğun bakım servisine kaldırıldı. 2 kişinin hastaneye kaldırılmasının ardından tekel bayiine düzenlenen baskında 1 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 20 şişe sahte içki ele geçirildi.

Esenyurt'ta Türkmenistan uyruklu bir kişinin sahte içkiden ölümünün ardından 2 kişi daha sahte içkiden zehirlendi. Aynı mahallede yaşadıkları öğrenilen 2 kişi, hastaneye kaldırılarak yoğun bakım servisine alındı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri mahallede bulunan bir tekel bayiine baskın düzenledi. Yaklaşık 20 şişe sahte içkinin ele geçirildiği baskında E.G isimli şahıs gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte içki faciası büyüyor: 2 kişi yoğun bakıma kaldırıldı

İstanbul'da sahte içki faciası büyüyor: 2 kişi yoğun bakıma kaldırıldı

İstanbul'da sahte içki faciası büyüyor: 2 kişi yoğun bakıma kaldırıldı

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