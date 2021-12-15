İstanbul'da sahte içki faciası büyüyor: 2 kişi yoğun bakıma kaldırıldı - Haberler
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İstanbul'da sahte içki faciası büyüyor: 2 kişi yoğun bakıma kaldırıldı

İstanbul'da sahte içki faciası büyüyor: 2 kişi yoğun bakıma kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta bir kişinin sahte içkiden hayatını kaybetmesinin ardından 2 kişi daha sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta bir kişinin sahte içkiden hayatını kaybetmesinin ardından 2 kişi daha sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta Türkmenistan uyruklu bir kişinin sahte içkiden ölümünün ardından 2 kişi daha sahte içkiden zehirlendi. Aynı mahallede yaşadıkları öğrenilen 2 kişi, hastaneye kaldırılarak yoğun bakım servisine alındı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, mahallede bulunan bir tekel bayiine baskın düzenledi. Yaklaşık 20 şişe sahte içkinin ele geçirildiği baskında, E.G isimli şahıs gözaltına alındı. - İSTANBUL

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