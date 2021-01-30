Son Dakika | Sahte evrak operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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Son Dakika | Sahte evrak operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

30.01.2021 11:17 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:23

Son dakika haber... İstanbul'da sahte nüfus cüzdanı, sürücü ve ikametgah belgeleri düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da sahte nüfus cüzdanı, sürücü ve ikametgah belgeleri düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avcılar'da, E.D. isimli bir kişinin, kendisiyle irtibata geçenlere sahte evrak düzenlediği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma, çalışma kapsamında E.D'nin ikametine baskın düzenledi.

Adreste bulunan şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 2 bin eski tip nüfus cüzdanı, 2 bin eski tip sürücü belgesi, İçişleri Bakanlığı ikamet izin belgesi, kaplama makinesi, bilgisayar, soğuk damga makinesi ve kimlik kesme makinesi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Son Dakika | Sahte evrak operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Son Dakika | Sahte evrak operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Son Dakika | Sahte evrak operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Son Dakika | Sahte evrak operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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