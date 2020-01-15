İstanbul'da sahte dolar operasyonu (1)

15.01.2020 10:59 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:00

İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda 127 milyon 500 bin sahte ABD doları ele geçirildi. Operasyon polis kameralarına da yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri Kağıthane ve Sarıyer'de operasyon düzenledi. Operasyonda 127 milyon 500 bin sahte ABD doları ele geçirildi. Para basımında kullanılan matbaa makinelerine el konuldu. Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA