İstanbul'da sahte dezenfektan operasyonu İstanbul'da sahte dezenfektan operasyonu 2,5 ton sahte dezenfektan ele geçirilirken depo mühürlendi İstanbul polisi, ruhsatsız bir şekilde dezenfektan üretimi yapan bir depoya baskın düzenledi.

İstanbul'da sahte dezenfektan operasyonu

2,5 ton sahte dezenfektan ele geçirilirken depo mühürlendi

İSTANBUL - İstanbul polisi, ruhsatsız bir şekilde dezenfektan üretimi yapan bir depoya baskın düzenledi. Baskında 2 buçuk ton dezenfektan ile satışa hazır bin 343 bidon dezenfektan ele geçirildi.

Koronavirüs'ün yayılmasıyla artan sahte dezenfektan üretimine karşın polisin operasyonları devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler Giyimkent sitesinde bir depoda izinsiz, ruhsatsız ve hijyene aykırı bir şekilde dezenfektan üretilip paketlendiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler düzenlediği operasyonda deponun izinsiz şekilde imalathaneye çevrildiğini tespit etti. Polis ekipleri ruhsatsız dezenfektan üretimin yapıldığı belirlenen depoda bin 343 bidon satışı hazır halde dezenfektan, 2 buçuk ton tankerler içerisinde dezenfektan, 3 bin 350 adet boş şişe, 2 bin adet etiket ele geçirdi, Polis ekipleri işyeri sahibi İlhan Ü. (46)'ye "Ruhsatsız Olarak Müstahzar İmal Etmek veya Bu Şekilde İmal Edilen Müstahzarları Bilerek Satmak" suçundan işlem yaparken depo Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Kaynak: İHA