İstanbul'da sahte dezenfektan operasyonu
İstanbul'da sahte el dezenfektan üretimi yapılan depoya polis ekiplerince baskın düzenlendi.
18.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:10
İstanbul'da sahte el dezenfektan üretimi yapılan depoya polis ekiplerince baskın düzenlendi. Şüphelilerin, sahte ürünü piyasa sürmeye çalıştıkları ileri sürülüyor.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dezenfektan ürünlerinin sahtelerini hazırlayarak piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin, sahte ürünü piyasa sürmeye çalıştıkları ileri sürülüyor.
(Sadık Kahraman/İHA)
Kaynak: İHA