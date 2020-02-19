İstanbul'da sahte deterjan operasyonu
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İstanbul'da sahte deterjan operasyonu

Beylikdüzü'nde bir imalathane ve depoya düzenlenen operasyonda üzerinde tanınmış markaların etiketleri bulunan çok miktarda sahte deterjan ele geçirilirken 1 şüpheli de gözaltına alındı.

19.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:00
İstanbul'da sahte deterjan operasyonu

'nde bir imalathane ve depoya düzenlenen operasyonda üzerinde tanınmış markaların etiketleri bulunan çok miktarda sahte deterjan ele geçirilirken 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, Yakuplu Mahallesi Mermerciler Sanayi Sitesi'ndeki bir imalathane ve depoda, sahte deterjan üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Operasyon düzenleyen ekipler, imalathanede ve depoda çok miktarda, üzerinde tanınmış markaların etiketleri bulunan satışa hazır sahte deterjan buldu.

Operasyonda suçüstü yakalanan Z.T. gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin imalathane ve depodaki incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA
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