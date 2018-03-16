İstanbul'da Sahte Belge Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, çok sayıda sahte belge ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin, adli sicil kaydı temiz olan kişilerin kimlik bilgilerini kullanarak yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan terör örgütü üyeleri başta olmak üzere, aranan zanlılara sahte resmi belge hazırladığı bilgisine ulaştı.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, Fatih'te matbaa olarak kullanıldığı tespit edilen iki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, D.Y, E.Y, V.K ve İ.G gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, sahte düzenlenen kimlikler, polis kimlik kartları, sürücü belgeleri, trafik tescil belgeleri, pasaportlar, ikamet izin kartları, bankalara ait çekler, farklı üniversitelere ait diplomalarla bu belgelerin yapımında kullanılan çok sayıda özel yapım malzeme ve elektronik cihaz ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Zanlılarla bağlantılı olduğu belirtilen kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu arada, şüphelilerin yaptıkları sahte belgeleri binle 15 bin lira arasında sattıkları ve aralarında makine ve bilgisayar mühendisi ile matbaa çalışanlarının da bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca, jandarmanın bugüne kadar yaptığı operasyonlarda ilk defa sahte yeni tip polis kimlik kartı ve lazer kesim cihazı ele geçirdiği kaydedildi.