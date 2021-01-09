Son Dakika | Sahte belge düzenleyen iki şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Sahte belge düzenleyen iki şüpheli tutuklandı

09.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 09.01.2021 13:20

Edinilen son dakika gelişmesine göre Jandarma ekiplerince, sahte belge düzenledikleri gerekçesiyle yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekiplerince, sahte belge düzenledikleri gerekçesiyle yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Fatih ve Bakırköy'de 2 kişinin sahte kimlik belgesi, sürücü belgesi, kaza tutanak raporu ve sağlık raporu düzenlediğine dair alınan bilgi üzerine harekete geçti.

Şüpheliler A.A. ve M.T.'nin adreslerine baskın düzenleyen ekipler, aramada başkalarının adına düzenlenmiş 12 sahte kimlik, 8 sahte sürücü belgesi, 25 kredi kartı ve dolandırıcılık yöntemiyle elde edildiği değerlendirilen 100 bin lirayı ele geçirdi.

Öte yandan, zanlıların dolandırıcılık yöntemiyle elde ettikleri belirlenen 10 ayrı banka hesabındaki toplam 400 bin liraya da el konuldu.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Son Dakika | Sahte belge düzenleyen iki şüpheli tutuklandı
Son Dakika | Sahte belge düzenleyen iki şüpheli tutuklandı
Son Dakika | Sahte belge düzenleyen iki şüpheli tutuklandı
Son Dakika | Sahte belge düzenleyen iki şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Murat Kurum Fikri Sağlar Alparslan Türkeş
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Can Bartu Fatih Terim İsmail Kartal Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Kaza Kocaeli Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Sahte belge düzenleyen iki şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 13:20:39. #1.15#
title