İSTANBUL'DA SAHTE ALKOLDEN ÖLÜM İDDİALARI: 4 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA
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Türkmenistan, Polis, Güncel

İSTANBUL'DA SAHTE ALKOLDEN ÖLÜM İDDİALARI: 4 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

İSTANBUL'da 2 günde 4 kişinin ölümünün sahte alkolden kaynaklandığı öne sürülüyor.

18.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:22
İSTANBUL'DA SAHTE ALKOLDEN ÖLÜM İDDİALARI: 4 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - İSTANBUL'da 2 günde 4 kişinin ölümünün sahte alkolden kaynaklandığı öne sürülüyor.

İki ölüm dün Başakşehir'de iki ayrı mahallede meydana geldi.  Türkmenistan uyruklu 28 yaşındaki Hudaynazar  H. ile aynı evde yaşayan arkadaşları eve geldiklerinde arkadaşlarının hareketsiz yattığını görünce çevredekilerden yardım istedi.  Bu sırada bir alt sokakta bir binada hareketsiz yatan yine Türkmenistan uyruklu P.K'yı gören  yakınları da ambulans ve polis ekiplerine haber verdi.  Hudaynazar'ın evinin karşısından bulunan bir binadaki iki kişi ile Güvercintepe Mahallesi'nde 2 kişi daha rahatsızlanınca olay yerlerine çok sayıda 112  ve polis ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri evlerinde hareketsiz yatan P.K. ile Hudaynazar  H'nin  hayatlarını kaybettiğini belirledi.  Yine Türkmenistan uyruklu olan farklı adreslerdeki 4  kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi.  Bu sırada haberi alarak olay yerine gelen zehirlenenlerin yakınları da görme kaybı ve baş dönmesi şikayetlerini polislere iletince olay yerine tekrar 112 ekipleri çağırıldı. 2 kişi sağlık ekiplerince kontrol edildi.  Hayatını kaybeden ve hastaneye kaldırılanların hepsinin Türkmenistan uyruklu olduğu öğrenildi. Yaşanan olayı anlatan ev sahibi  Bayram Daş, Arkadaşları geldi yanıma 'arkadaşımız uyanmıyor' dedi. Ben de dedim 'belki uykusu ağırdır sertçe vurun'. Gittim baktım ki çocuk vefat etmiş. Sonra polisi aradık, ambulansı aradık geldiler baktılar ölmüş. Aradan yarım saat sonra bir başka sokaktan daha ölüm haberi geldi. Sonra karşı binadan iki kişinin nefes alamadığı haberi geldi. Aldılar götürdüler hastaneye onların durumu iyi. Nedeniyle ilgili henüz net bir bilgi yok ama alkolden diyorlar.  Türkmenler hepsi.  Ben içeride bir şey görmedim ama memurlar içkileri çıkarttılar diye konuştu.

EVDE BİDON İÇİNDE ALKOL BULUNDUBaşakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri de olayın yaşandığı binalarda incelemelerde bulundu.  Yapılan incelemelerde bir binada bidonlar içinde bir miktar alkol, huni ve şişelere rastlanıldı. 

ZEYTİNBURNU'NDA DA İKİ KİŞİ ÖLDÜDiğer iki ölüm ise Zeytinburnu'nda meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi Mahallesi'nde ikamet eden Türkmenistan uyruklu Esger A. (31), Narmurat E. (37) ve Doskabul P.'den haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapalı olan evin kapısını çilingir yardımıyla açtı. Esger A., Narmurat E. ve Doskabul P.'nin hareketsiz yattıklarını gören polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından, Esger A. ile Narmurat E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Doskabul P.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri yaptığı incelemede evde sahte alkol tüketildiğini tespit etti. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi doktorlarının ölümlerin sahte alkolden olduğunu bildirmesi üzerine de araştırmayı derinleştiren ekipler, sahte alkolü temin eden Türkmenistan uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı. 

ADLİ TIP ÖNÜNDE HAREKETLİLİKÖlenlerin yakınları cenazeleri almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Cenazelerin yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.   

"BU DURUMDA ÇOK KİŞİ VAR"Yakınının cenazesini almaya gelen Azerbaycan uyruklu bir kişi "Yakınım sahte içki içerek vefat etti. Sabah işe gideceği sırada halsizleşmiş. Arkadaşını arayarak, rahatsız olduğunu ve işe gidemeyeceğini söyledi. Eve gidiyor. Tekrar arkadaşını arayarak 'durumum kötü, acil eve gel' diyor. Arkadaşı eve gidince hayatını kaybettiğini görüyor" dediKardeşinin cenazesini almaya gelen Türkmenistan uyruklu bir kişi, "Fatih Aksaray'dan kaçak alkol almışlar, eve gidip içmişler. Zehirlendiler. Başka zehirlenenler de var" diye konuştu.

Görüntü dökümü------------------------Olay yerlerinden görüntü-Polis ekiplerinden görüntü-Ev sahibi ile röportaj-Binalardan görüntü-Cenazelerin çıkarılışı-Ambulansa bindirilenler-Narmurat E.'nin evinden görüntü-Esger A.'nın evinden görüntü-Adli Tıptan görüntü-Yakınları röp-Bekleyenler-Genel ve Detaylar

 


Kaynak: DHA

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