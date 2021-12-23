İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 34'e yükseldi - Haberler
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İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 34'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Haberler | Genel

İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 34'e yükseldiİSTANBUL İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e çıktı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 34'e yükseldi

İSTANBUL İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e çıktı.

İstanbul'da sahte içkiden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. İstanbul Valiliği'nden Sahte alkol zehirlenmesine bağlı ölümlere ilişkin 17 Aralık'ta yapılan açıklamada 22 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Valilik tarafından yapılan açıklamada 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiği aktarılmıştı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul'da sahte alkolden ölenleri 34'e yükseldi.

İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 34'e yükseldi

İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 34'e yükseldi

İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 34'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Son Dakika Haberleri

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