İstanbul'da sahte alkol operasyonu
18.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:17
Avcılar'da gerçekleştirilen sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Avcılar'da gerçekleştirilen sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Avcılar'da yürütülen çalışmalar kapsamında Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon yapıldı.
Aramada 45 şişe votka, 12 şişe viski, 1 şişe şarap, çeşitli miktarlarda etil alkol ve 19 adet farklı markalara ait etiket ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.Y. (41) "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz