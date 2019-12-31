İstanbul'da sahte alkol operasyonu

31.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:34

Bayrampaşa ve Üsküdar'da yılbaşı öncesi sahte alkol üretimi yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Muratpaşa Mahallesi'ndeki bir adreste sahte alkol imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adreste yapılan aramada farklı ebatlarda sahte 59 şişe viski, 19 şişe rakı, 2 şişe votka, 2 100cc'lik alkol, 31 rulo halinde etiket, bin 1 sahte bandrol, 3 damıtma işleminde kullanılan sıvı tankı, çok sayıda mavi ve kırmızı renkte alkol şişe kapağı, fön makinesi, 2 alkol metre, çırpma makinesi ve 336 farklı ebatlarda boş alkol şişesi ele geçirildi.

Adreste bulunan Esaf D. (26) ve Serkan H. (39) gözaltına alındı. Şüpheli Esaf D'nin yapılan üst aramasında 11,87 gram eroin, 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Çengelköy Mahallesi Havuzbaşı Caddesi'ndeki bir adreste Sakine isimli bir kişinin sahte alkol üretimi yaptığı bilgisi üzerine şüpheliyi takibe aldı.

Adrese yakın bir yerde aracından inen Sakine H. (34) gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada 13 litre etil alkol, alkol karıştırmak için kullanılan damacana, farklı ebatlarda 327 boş şişe, 5 şişe kapağı, 353 plastik kılıf, 615 farklı ebatlarda bandrol, 604 alkol şişe kapağı, 200 mililitre anason, 20 ml gliserin maddesi, 70cc'lik alkol, alkol yapımında kullanılan huni, maşrapa, 2 kova ve leğen ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA