İstanbul'da sahte 127 milyon 500 bin dolar ele geçirildi

15.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:32

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen ve Afrika ile Güney Amerika'daki FETÖ üyelerine gönderilmek üzere basıldığı ileri sürülen 127 milyon 500 bin dolar ele geçirildi.