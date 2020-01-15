İstanbul'da sahte 127 milyon 500 bin dolar ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen ve Afrika ile Güney Amerika'daki FETÖ üyelerine gönderilmek üzere basıldığı ileri sürülen 127 milyon 500 bin dolar ele geçirildi.
15.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:32
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen ve Afrika ile Güney Amerika'daki FETÖ üyelerine gönderilmek üzere basıldığı ileri sürülen 127 milyon 500 bin dolar ele geçirildi.
Kaynak: Dunya.com