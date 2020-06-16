İstanbul'da sahillere inen maskesini çıkarttı İstanbul'da sahillere inen maskesini çıkarttı İstanbul'da akşam saatlerinde sahillere inen vatandaşlar maskesini çıkarttı.

İstanbul'da sahillere inen maskesini çıkarttı

İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde sahillere inen vatandaşlar maskesini çıkarttı. Sosyal mesafeyi korumayan vatandaşlar aynı zamanda çocuklarla parklarda oynadı.

İstanbul'da gündüz saatlerinde olduğu gibi akşam saatlerinde de vatandaşlar sahillere akın etti. Sahile gelen vatandaşların çoğunda maskenin olmadığı görüldü. Aileleriyle vakit geçiren vatandaşlar yere bezler sererek evden getirdikleri yemekleri yedi. Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın özelikle üzerine durduğu sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat etmedi. Sahilde yürüyüş yapanlarında çoğunluğu maskesini çenesine indirerek yürüyüş yaptı görüldü.

Maskesiz ve sosyal mesafeyi korumayan vatandaşlar gece geç saatlere kadar sahillerde bekledi.

Kaynak: İHA