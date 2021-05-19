İSTANBUL'DA SAHİLDE YÜRÜYÜP ULUDAĞ'I SEYRETTİLER
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İSTANBUL'DA SAHİLDE YÜRÜYÜP ULUDAĞ'I SEYRETTİLER

İSTANBUL'DA SAHİLDE YÜRÜYÜP ULUDAĞ'I SEYRETTİLER
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde havanın temizlenmesiyle Uludağ'ın eteklerindeki karlar, İstanbul sahillerinden yine görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde havanın temizlenmesiyle Uludağ'ın eteklerindeki karlar, İstanbul sahillerinden yine görüldü.  

Uludağ, bu sabah İstanbul sahillerinden  tekrar görüldü. Pendik, Kartal ve Maltepe sahilinde

yürüyüş ya da spor yapanlar vatandaşlar da manzaranın tadını çıkardı. Sahilde spor yapan Emrah Güneşer, "Daha önce bu kadar net görmüyordum. Bir hayli beyazlık var. Hatta yaz ayında bu kadar kar olması enteresan diye düşündüm. Temiz havadan olabilir" dedi.

Kartal sahilinde yürüyüş yapan Aykut Cankat da "Bugün dikkatimi netlik çekti. Daha önce görülmeyen bir netlik var, dağlar görünüyor. Gerçekten çok keyifli bir görüntü. Doğa da kendini yeniledi tabi kapanmadan dolayı. Bu görüntüleri görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sahilde yürüyüş yapan Ali Eraslan ise, "Her zaman böyle görüntü olmuyor. Bugün hava berrak. Güneş bu kadar açıksa, hava da temizse karşıları görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA SAHİLDE YÜRÜYÜP ULUDAĞ'I SEYRETTİLER
İSTANBUL'DA SAHİLDE YÜRÜYÜP ULUDAĞ'I SEYRETTİLER
İSTANBUL'DA SAHİLDE YÜRÜYÜP ULUDAĞ'I SEYRETTİLER
İSTANBUL'DA SAHİLDE YÜRÜYÜP ULUDAĞ'I SEYRETTİLER
İSTANBUL'DA SAHİLDE YÜRÜYÜP ULUDAĞ'I SEYRETTİLER
İSTANBUL'DA SAHİLDE YÜRÜYÜP ULUDAĞ'I SEYRETTİLER
İSTANBUL'DA SAHİLDE YÜRÜYÜP ULUDAĞ'I SEYRETTİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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