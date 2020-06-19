İstanbul'da sağnak yağmur etkili oldu; Harem Sahil yolunu su bastı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da sağnak yağmur etkili oldu; Harem Sahil yolunu su bastı

İstanbul'da sağnak yağmur etkili oldu; Harem Sahil yolunu su bastı Marmara Bölgesi'nde etkili olan ve İstanbul'da da beklenen sağanak yağış etkili oldu.

19.06.2020 13:37 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:43

İstanbul'da sağnak yağmur etkili oldu; Harem Sahil yolunu su bastı

İSTANBUL - Marmara Bölgesi'nde etkili olan ve İstanbul'da da beklenen sağanak yağış etkili oldu. Üsküdar'da Harem Sahil yolunu su bastı. Araçta trafikte ilerlemekte zorlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış kentin birçok bölgesinde etkili oldu. Sağanak yağmur İstanbulda hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul'un birçok ilçesinde etkili olan sağanak yağmurdan Üsküdar'da bulunan Selimiye Mahallesi Harem Sahil yoluda etkilendi. Sahil yolunda sağanak yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken, araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Sahil yolunda uzun trafik kuyrukları oluştu. Belediye ekipleri Logar kapaklarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı.

İstanbul'da sağnak yağmur etkili oldu; Harem Sahil yolunu su bastı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Haber
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü Haber
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Haber
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Haber
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Vatandaşlar için 'Sokağa çıkın, geberin' diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi
Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi
Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak
Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak
Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı
Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti
Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım
Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım
Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Twitter, Trump'ın videolu paylaşımına 'manipüle edilmiş medya' etiketi ekledi
Twitter, Trump'ın videolu paylaşımına "manipüle edilmiş medya" etiketi ekledi
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı
Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor
Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Fenerbahçe, Obradovic'te mutlu sona ulaştı! Takım bütçesi 20 milyon euro olacak
Fenerbahçe, Obradovic'te mutlu sona ulaştı! Takım bütçesi 20 milyon euro olacak
Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e yükseldi
Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emre Kınay Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Ankara
Şu an buradasınız: İstanbul'da sağnak yağmur etkili oldu; Harem Sahil yolunu su bastı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 13:52:51. #1.15#
title