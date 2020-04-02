İstanbul'da sağlık çalışanlarının konaklayabileceği yerler tahsis edildi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kovid-19 pandemisine kars¸ı mücadele veren sagˆlık c¸alıs¸anlarının dinlenebilmesi için kentte 3 bin 151 kişilik yer tahsis edildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kovid-19 pandemisine kars¸ı mücadele veren sagˆlık c¸alıs¸anlarının dinlenebilmesi için kentte 3 bin 151 kişilik yer tahsis edildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, İstanbul'da sağlık çalışanları 3 bin 151 kişilik yer tahsis edildiğini, 2 bin 166 çalışanın şu an bu imkanı kullandığını belirtti.

Vali Yerlikaya, fedakar sağlık çalışanlarına destek olan otel, sosyal tesis, misafirhane ve yurtların yetkililerine teşekkür etti.

Valiliğin internet sitesinde yer alan bilgilendirme metninde, "Sagˆlık c¸alıs¸anlarımız I·l Sagˆlık Mu¨du¨rlu¨gˆu¨mu¨z bu¨nyesinde olus¸turulan Konaklama Koordinasyon Merkezi tarafından misafir edilmek u¨zere en yakın konaklama yerinde yo¨nlendiriliyor." ifadesi kullanıldı.

"Fedakarca go¨rev yapan sagˆlık c¸alıs¸anlarımıza minnettarız"

Açıklamada görüşüne yer verilen Vali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hastanelerdeki go¨revlerini yaparken evlerine zamanında gidemeyen, hastane s¸artlarında yeterli dinlenme ve konaklama imkanı bulamayan sagˆlık c¸alıs¸anlarımız oteller, kamuya ait sosyal tesisler, misafirhaneler ile kamu, o¨zel ve sivili toplum kurulus¸larına ait yurtlarda misafir ediliyor. I·stanbul'da kamuya ait sosyal tesislerin yatak kapasitesi 2 bin 140 sagˆlık c¸alıs¸anlarımızın konaklamasına tahsis edildi. Bugu¨n itibariyle 1271 sagˆlık c¸alıs¸anımız misafir ediliyor. Otel ve o¨zel yurt is¸letmecilerimiz tarafından sagˆlık c¸alıs¸anlarının istifadesine sunulmak u¨zere ise bugu¨n itibariyle 1011 yatak kapasitesi I·l Sagˆlık Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ne tahsis edilmis¸ durumda. C¸es¸itli oteller ve o¨zel yurtlarda 895 sagˆlık c¸alıs¸anı konaklıyor."

"C¸ok o¨nemli bir su¨rec¸ten gec¸tigˆimiz bu gu¨nlerde, yogˆun bir c¸alıs¸ma temposu ic¸inde, fedakarca go¨rev yapan sagˆlık c¸alıs¸anlarımıza minnettarız." değerlendirmesinde bulunan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Onlar; hepimizin sagˆlıgˆı ic¸in bu¨yu¨k bir o¨zveriyle evlerinden, ailelerinden ayrı kalarak, gece-gu¨ndu¨z demeden hizmet veriyorlar. I·nanıyorum ki milletimiz de sagˆlık personelimizin bu fedakarlıgˆını her zaman takdirle anacaktır. Bunun go¨stergesi olarak hep birlikte sagˆlık c¸alıs¸anlarımızı alkıs¸ladık, alkıs¸lamaya ve biz de onlara yardımcı olamaya devam edecegˆiz. I·stanbul'da kamuya ait sosyal tesislerimizin o¨nemli bir bo¨lu¨mu¨nu¨ sagˆlık personelimizin hizmetine sunulmak u¨zere I·l Sagˆlık Mu¨du¨rlu¨gˆu¨mu¨ze tahsis ettik. Bunun yanında, turizm sekto¨ru¨nde o¨nde gelen is¸letmecilerimizin de sagˆlık camiamıza destek verdigˆini go¨rmekten bu¨yu¨k bir mutluluk duyuyorum. C¸ok sayıda oteli sagˆlık c¸alıs¸anlarımızın hizmetine sunarak, bu zor gu¨nlerde bu¨yu¨k bir moral ve gu¨c¸ veren Tu¨rkiye Otelciler Birligˆi yo¨netimi ve c¸ok degˆerli u¨yeleri ile otellerimizin sahiplerine ayrı ayrı tes¸ekku¨rlerimi sunuyorum. Yine, sosyal tesislerini, misafirhanelerini ve yurtlarını tahsis eden kamu yo¨netici ve go¨revlileri ile sivil toplum kurulus¸u yo¨neticilerimize de ayrı ayrı tes¸ekku¨r ediyorum. I·nanıyorum ki bu zor gu¨nleri birlik ve beraberlik ic¸erisinde kısa zamanda atlatacagˆız."

Vali Yerlikaya, I·stanbullulara, "Koronaviru¨s salgınıyla mu¨cadelede devletimizce alınan tedbirlere uyulması hepimiz ic¸in c¸ok o¨nemli. Lu¨tfen zorunlu olmadıkc¸a evlerimizden dıs¸arı c¸ıkmayalım. C¸ocuklarımızı market ve pazarlara go¨tu¨rmeyelim. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Evde kalalım." çağrısında bulundu.

Sagˆlık c¸alıs¸anları ic¸in is¸letmelerinde yer ac¸mak isteyenlerin İstanbul I·l Sagˆlık Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ bu¨nyesinde olus¸turulan Konaklama Koordinasyon Merkezi ile 0212 453 08 97 numaralı hattan iletis¸ime geçebileceği aktarıldı.

Kaynak: AA