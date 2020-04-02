İstanbul'da sağlık çalışanlarının konaklayabileceği yerler tahsis edildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İstanbul'da sağlık çalışanlarının konaklayabileceği yerler tahsis edildi - Haberler
İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel

İstanbul'da sağlık çalışanlarının konaklayabileceği yerler tahsis edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kovid-19 pandemisine kars¸ı mücadele veren sagˆlık c¸alıs¸anlarının dinlenebilmesi için kentte 3 bin 151 kişilik yer tahsis edildiğini açıkladı.

02.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:50
İstanbul'da sağlık çalışanlarının konaklayabileceği yerler tahsis edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kovid-19 pandemisine kars¸ı mücadele veren sagˆlık c¸alıs¸anlarının dinlenebilmesi için kentte 3 bin 151 kişilik yer tahsis edildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, İstanbul'da sağlık çalışanları 3 bin 151 kişilik yer tahsis edildiğini, 2 bin 166 çalışanın şu an bu imkanı kullandığını belirtti.

Vali Yerlikaya, fedakar sağlık çalışanlarına destek olan otel, sosyal tesis, misafirhane ve yurtların yetkililerine teşekkür etti.

Valiliğin internet sitesinde yer alan bilgilendirme metninde, "Sagˆlık c¸alıs¸anlarımız I·l Sagˆlık Mu¨du¨rlu¨gˆu¨mu¨z bu¨nyesinde olus¸turulan Konaklama Koordinasyon Merkezi tarafından misafir edilmek u¨zere en yakın konaklama yerinde yo¨nlendiriliyor." ifadesi kullanıldı.

"Fedakarca go¨rev yapan sagˆlık c¸alıs¸anlarımıza minnettarız"

Açıklamada görüşüne yer verilen Vali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hastanelerdeki go¨revlerini yaparken evlerine zamanında gidemeyen, hastane s¸artlarında yeterli dinlenme ve konaklama imkanı bulamayan sagˆlık c¸alıs¸anlarımız oteller, kamuya ait sosyal tesisler, misafirhaneler ile kamu, o¨zel ve sivili toplum kurulus¸larına ait yurtlarda misafir ediliyor. I·stanbul'da kamuya ait sosyal tesislerin yatak kapasitesi 2 bin 140 sagˆlık c¸alıs¸anlarımızın konaklamasına tahsis edildi. Bugu¨n itibariyle 1271 sagˆlık c¸alıs¸anımız misafir ediliyor. Otel ve o¨zel yurt is¸letmecilerimiz tarafından sagˆlık c¸alıs¸anlarının istifadesine sunulmak u¨zere ise bugu¨n itibariyle 1011 yatak kapasitesi I·l Sagˆlık Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ne tahsis edilmis¸ durumda. C¸es¸itli oteller ve o¨zel yurtlarda 895 sagˆlık c¸alıs¸anı konaklıyor."

"C¸ok o¨nemli bir su¨rec¸ten gec¸tigˆimiz bu gu¨nlerde, yogˆun bir c¸alıs¸ma temposu ic¸inde, fedakarca go¨rev yapan sagˆlık c¸alıs¸anlarımıza minnettarız." değerlendirmesinde bulunan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Onlar; hepimizin sagˆlıgˆı ic¸in bu¨yu¨k bir o¨zveriyle evlerinden, ailelerinden ayrı kalarak, gece-gu¨ndu¨z demeden hizmet veriyorlar. I·nanıyorum ki milletimiz de sagˆlık personelimizin bu fedakarlıgˆını her zaman takdirle anacaktır. Bunun go¨stergesi olarak hep birlikte sagˆlık c¸alıs¸anlarımızı alkıs¸ladık, alkıs¸lamaya ve biz de onlara yardımcı olamaya devam edecegˆiz. I·stanbul'da kamuya ait sosyal tesislerimizin o¨nemli bir bo¨lu¨mu¨nu¨ sagˆlık personelimizin hizmetine sunulmak u¨zere I·l Sagˆlık Mu¨du¨rlu¨gˆu¨mu¨ze tahsis ettik. Bunun yanında, turizm sekto¨ru¨nde o¨nde gelen is¸letmecilerimizin de sagˆlık camiamıza destek verdigˆini go¨rmekten bu¨yu¨k bir mutluluk duyuyorum. C¸ok sayıda oteli sagˆlık c¸alıs¸anlarımızın hizmetine sunarak, bu zor gu¨nlerde bu¨yu¨k bir moral ve gu¨c¸ veren Tu¨rkiye Otelciler Birligˆi yo¨netimi ve c¸ok degˆerli u¨yeleri ile otellerimizin sahiplerine ayrı ayrı tes¸ekku¨rlerimi sunuyorum. Yine, sosyal tesislerini, misafirhanelerini ve yurtlarını tahsis eden kamu yo¨netici ve go¨revlileri ile sivil toplum kurulus¸u yo¨neticilerimize de ayrı ayrı tes¸ekku¨r ediyorum. I·nanıyorum ki bu zor gu¨nleri birlik ve beraberlik ic¸erisinde kısa zamanda atlatacagˆız."

Vali Yerlikaya, I·stanbullulara, "Koronaviru¨s salgınıyla mu¨cadelede devletimizce alınan tedbirlere uyulması hepimiz ic¸in c¸ok o¨nemli. Lu¨tfen zorunlu olmadıkc¸a evlerimizden dıs¸arı c¸ıkmayalım. C¸ocuklarımızı market ve pazarlara go¨tu¨rmeyelim. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Evde kalalım." çağrısında bulundu.

Sagˆlık c¸alıs¸anları ic¸in is¸letmelerinde yer ac¸mak isteyenlerin İstanbul I·l Sagˆlık Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ bu¨nyesinde olus¸turulan Konaklama Koordinasyon Merkezi ile 0212 453 08 97 numaralı hattan iletis¸ime geçebileceği aktarıldı.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak Haberler
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Haberler
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı
Uzmanların '1-2 hafta çok kritik' uyarısından sonra bu görüntüler geldi Haberler
Uzmanların "1-2 hafta çok kritik" uyarısından sonra bu görüntüler geldi
İmamoğlu, Erdoğan'ın 'Devlet içinde devlet olmaz' eleştirisine yanıt verdi Haberler
İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi
Erzurumlu Naci amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu Haberler
Erzurumlu Naci amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu
Koronavirüse meydan okuyan şarkıcı, bin kişiye maske dağıttı Haberler
Koronavirüse meydan okuyan şarkıcı, bin kişiye maske dağıttı
Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak
Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak
'Dayanamayıp aldım' diyerek fazladan yolcu taşıyan minübüs şoförüne para cezası kesildi
'Dayanamayıp aldım' diyerek fazladan yolcu taşıyan minübüs şoförüne para cezası kesildi
Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız
Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız
Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip
Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip
İstanbul'da Mart'ta en fazla kolonyanın fiyatı artarken, fiyatı en fazla düşen ürün ise fuel-oil oldu
İstanbul'da Mart'ta en fazla kolonyanın fiyatı artarken, fiyatı en fazla düşen ürün ise fuel-oil oldu
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi
Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı
Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı: Öğleden sonra başlayacak, sabaha kadar sürecek
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı: Öğleden sonra başlayacak, sabaha kadar sürecek
Koronavirüs tedbirlerine uymadığı için baskın yapılan berberde, çok sayıda bonzai ele geçirildi
Koronavirüs tedbirlerine uymadığı için baskın yapılan berberde, çok sayıda bonzai ele geçirildi
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor
İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi
İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti
İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı
İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Görüntülü iletişim ve video konferans uygulaması Zoom, 13 özelliği ile ilgi çekiyor
Görüntülü iletişim ve video konferans uygulaması Zoom, 13 özelliği ile ilgi çekiyor
Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı
Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Polat Guido Senia Demet Akalın Levent Dörter
Spor Rüştü Reçber Sergen Yalçın Malcolm Thomas Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Milli Wuhan Avrupa
Şu an buradasınız: İstanbul'da sağlık çalışanlarının konaklayabileceği yerler tahsis edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 14:13:48. #1.14#
title