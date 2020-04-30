İstanbul'da sağlık çalışanları için ücretsiz taksi hizmeti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da sağlık çalışanları için ücretsiz taksi hizmeti

İstanbul'da sağlık çalışanları için ücretsiz taksi hizmeti
30.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:38

İstanbul Valiliği, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonu ile sağlık çalışanlarına sunulacak ücretsiz taksi kullanma hizmetinin detaylarını açıkladı.

İstanbul Valiliği, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonu ile sağlık çalışanlarına sunulacak ücretsiz taksi kullanma hizmetinin detaylarını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, BiTaksi&MasterCard Türkiye, sağlık çalışanları için 12 bin 500 sefer ücretsiz taksi kullanımı tahsis etti.

İstanbul'daki 30 hastanede görevli sağlık çalışanları, başhekimliklerinden alacakları yazı ile BiTaksi uygulamasıyla evden işe, işten eve ücretsiz ulaşım sağlayabilecek.

Ayrıca İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300 taksi, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 taksi ile 1-2-3 Mayıs ve pandemi süresince 50 kamu hastanesindeki sağlık personelini ücretsiz olarak taşıyacak. Bu imkanı kullanmak için sağlık çalışanlarının başhekimlikten yazı alması yeterli olacak.

BiTaksi uygulamasından faydalanmanın koşulları şöyle sıralandı:

"30 hastanede görev yapan sağlık çalışanlarının ev-hastane arasındaki yolculukları ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olup yolculuk masrafları Mastercard tarafından ödenecektir. 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren başlayacak destek hizmetinden faydalanmak için sağlık çalışanlarının bağlı bulundukları hastane yönetimlerinden temin edecekleri kodu, BiTaksi uygulaması içinde yer alan 'hesabım' alanından, 'promosyonlarım' sekmesine eklemeleri yeterli olacak.

Yolculukların belirlenen hastanelerde başlaması ya da bitmesi şartıyla geçerli olan bu hizmetten, proje kapsamındaki hastanelerde görev yapan tüm sağlık neferleri faydalanabilecek. Kartlı yapılan tüm yolculuklarda geçerli kampanya çerçevesinde, her sağlık çalışanı günde azami 2 defa kampanyadan faydalanabilecek ve İstanbul genelinde toplamda 12 bin 500 yolculuk yapılabilecek. Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği günler dahil değildir."

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından tahsis edilen taksilerin kullanımı ise şöyle olacak:

"50 hastanede görev yapan sağlık çalışanlarının yolculukları, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'na bağlı hizmet veren taksiler tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. 1 Mayıs 2020 tarihi itibariyle başlayacak uygulama kapsamında olan taksiler, hastane önlerinde bekleyerek sağlık personelini gidecekleri yere götürecektir.

Hizmetten faydalanmak için sağlık çalışanlarının bağlı bulundukları hastane yönetimlerinden, sağlık personeli olduğu ve gideceği yerin yazdığı yazılı izin belgesi aldıktan sonra taksicilere izin belgesini ve kurum kartlarını gösterip hizmetten yararlanabilecek. Ücretsiz Taksi Uygulaması kapsamında, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın 300 adet, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nin 50 adet aracı sokağa çıkma yasağı olan günlerde 08.00-24.00 saatleri arasında hizmet verecektir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı Haberler
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haberler
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haberler
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haberler
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 93 artarak 3 bin 174'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 93 artarak 3 bin 174'e yükseldi
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi
Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir
HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi
HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi
Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi
Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli silahımızdır
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli...
Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim
Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı
iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Emek mücadelesinde adaletin tesisi için mücadele ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Emek mücadelesinde adaletin tesisi için mücadele ettik
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Kayıp başvurusunda bulunulan kız çocuğu, ağılın avlusunda uyurken bulundu
Kayıp başvurusunda bulunulan kız çocuğu, ağılın avlusunda uyurken bulundu
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
İstanbul ilçelerine göre koronavirüs risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul ilçelerine göre koronavirüs risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
Trump'tan ilginç çıkış: Virüs yok olup giderse aşıya da ihtiyaç duymayız
Trump'tan ilginç çıkış: Virüs yok olup giderse aşıya da ihtiyaç duymayız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Meral Akşener Berat Albayrak Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sibel Can Ozan Güven Aslı Enver Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Caner Erkin Lionel Messi Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Türk Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: İstanbul'da sağlık çalışanları için ücretsiz taksi hizmeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 20:08:23. #1.14#
title