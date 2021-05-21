İstanbul'da sağanak yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı
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İstanbul'da sağanak yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı

İstanbul'da sağanak yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağışlı hava öğlen saatlerinde de etkisini göstermeye devam ediyor.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağışlı hava öğlen saatlerinde de etkisini göstermeye devam ediyor. Yağış trafiği olumsuz etkiledi. E-5 üzerinde yoğun trafik kuyrukları oluşturdu. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76 seviyesine ulaştı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağışlı ve yağmurlu hava etkisini gösterdi. Günün öğlen saatlerinde yağmur etkisini sürdürmeye devam ederken İstanbul trafiğini olumsuz etkiledi. İşe giden vatandaşların yola çıkmasıyla E-5 üzerinde araçlar hareketliliğe neden oldu. Ataşehir, Kadıköy yönünde yağmurunda etkisiyle zeminin kayganlaşmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu. Zaman zaman duran araç trafiğinde E-5 üzerinde yoğun trafik meydana geldi. İşe gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşlar üst geçitlerde hareketlilik oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 12.30 sıralarında yüzde 76'yı gösterdi.

(Abdul Samet Kaya - Aykut Zor/İHA)

İstanbul'da sağanak yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da sağanak yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı
İstanbul'da sağanak yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı
İSTANBUL'DA YAĞMUR VE TRAFİK; YOĞUNLUK YÜZDE 76'YA ULAŞTI
İSTANBUL'DA YAĞMUR VE TRAFİK; YOĞUNLUK YÜZDE 76'YA ULAŞTI
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