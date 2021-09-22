İstanbul'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı - Haberler
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İstanbul'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

İSTANBUL (İHA) - Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Bazı vatandaşlar uyarıları dikkate alarak şemsiye ile yola çıkarken, uyarıları dikkate almayanlar ise zor anlar yaşadı. Yağışın gece saatlerinde de etkili olması bekleniyor. - İSTANBUL

İstanbul'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı

İstanbul'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı

İstanbul'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İstanbul'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı
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