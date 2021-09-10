İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
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İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Güncel

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor İstanbul Anadolu Yakasında sağanak yağış etkili olmaya başladı.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

İSTANBUL - İstanbul Anadolu Yakasında sağanak yağış etkili olmaya başladı. Sokaklarda kimi vatandaş şemsiyesiyle yağmurdan korunurken, kimisi de hazırlıksız yakalanarak ceketiyle kendisini yağmurdan korumaya çalıştı.

İstanbul'da öğle saatlerinde sağanak yağış Kadıköy'de etkili olmaya başladı. Anadolu Yakasının bazı bölgelerinde etkili olan yağış hayatı da olumsuz etkiledi. Kim vatandaşlar meteorolojinin yaptığı uyarıları dinleyip şemsiyesi ile yağmura hazırlıklı yakalanırken kimisi de sağanak yağmura hazırlıksız yakalandı. Şemsiyesi olmayan vatandaşlar mont ve ceketlerini başlarını üzerine çekerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

Öte yandan yoğun yağış nedeniyle yollarda da trafiğin olumsuz etkilendiği görüldü. Bazı sürücüler zeminin yağmurdan dolayı ıslak olması nedeniyle fazla sürat yapmadan yollarına devam etti.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

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