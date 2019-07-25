İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösteriyor

İSTANBUL - İstanbul'da beklenen sağanak yağış hızlı başladı. İstanbul Boğazı çevrelerinde aniden bastıran yağış, Anadolu yakasında da etkili oldu. Bağdat Caddesi üzerinde sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçakların altına sığınarak yağışın dinmesini bekledi. Dışarı hazırlıklı çıkan vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yollarına devam etti.

Kaynak: İHA