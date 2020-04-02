İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Eminönü, Güncel

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji'nin uyarı yaptığı İstanbul'da beklenen yağış etkisini göstermeye başladı.

02.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:56
İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR
Meteoroloji'nin uyarı yaptığı İstanbul'da beklenen yağış etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da saat 15.00 itibarıyla sağanak yağış etkili olmaya başladı. Eminönü'nde bazı vatandaşların yağmurdan korunmak için şemsiye kullandığı görüldü. Yağışın Cuma günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da bugün öğleden sonra başlaması beklenen sağanak yağışın yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar etkili olacağı ve metrekareye 20-40 kg yağış bırakacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer almıştı.   

Görüntü Dökümü

------------------------Yağmur görüntüleri-Yürüyen insanlar-Trafikteki araçlar  

-Detay görüntüler 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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