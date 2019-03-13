İstanbul'da Sağanak Yağış Etkili Oluyor

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağana yağış gece de etkisini artırarak devam ettirdi.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak gece de devam etti. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamanın ardından, İstanbul'da akşam saatlerinde sağanak yağış başladı. Avrupa yakasında etkili olmaya başlayan yağış, gece saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda da etkisini arttırarak devam etti. Sağanak yağış bazı vatandaşlara ise zor anlar yaşattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA