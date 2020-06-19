İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor İstanbul'da bir anda bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul'da bir anda bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yollarda su birikintileri oluşurken, yağışa sokakta yakalananlar ise koşarak binaların altına sığınmaya çalıştı.

İstanbul'da saat 23.00 sıralarında bir anda etkisini göstermeye başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiliyor. Bir anda bastıran yağış nedeniyle bazı yollarda hafiften su birikintileri oluşurken, yağışa sokakta yakalanan vatandaşlar koşarak binaların altına sığınmaya çalıştı. Caddede biriken sular bazı noktalarda yayalara ve sürücüler zor anlar yaşattı.

(İHA)

Kaynak: İHA