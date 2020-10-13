İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Zeki GÜNAL-Özgür EREN-Burçak BOŞKUŞ-Harun UYANIK-Kubilay ÖZEV-Feridun AÇIKGÖZ-Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHAMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, İstanbul ve bölge illerde kuvvetli rüzgar, fırtına ve yağış uyarısının ardından akşam saatlerinde İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu.

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Zeki GÜNAL-Özgür EREN-Burçak BOŞKUŞ-Harun UYANIK-Kubilay ÖZEV-Feridun AÇIKGÖZ-Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, İstanbul ve bölge illerde kuvvetli rüzgar, fırtına ve yağış uyarısının ardından akşam saatlerinde İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, "Sabah saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar rüzgarın; Marmara'nın batısı, Kuzey ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı(Lodos) yönlerden kuvvetli(40-60 Km/saat), yer yer hamleli kısa süreli fırtına(50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması" uyarısında bulunuldu. Akşam saatlerinde İstanbul'un çeşitli noktalarında sağanak yağış etkili oldu.

Taksim ve Eminönü Beşiktaş'ta aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların kimi duraklara kimi de dükkanlara sığındı. Hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Vatandaşlar Mısır Çarşısı girişinde aniden bastıran yağmurdan korunmak amacıyla toplandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı