İstanbul'da sağanak yağış devam ediyor
İstanbul'da sağanak yağış devam ediyor -Yağmur Avcılar'da etkili oluyor Aniden bastıran sağanak yağış İstanbul'da etkili olmaya devam ediyor.
19.06.2020 21:11 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:10
İstanbul'da sağanak yağış devam ediyor
-Yağmur Avcılar'da etkili oluyor
İSTANBUL - Aniden bastıran sağanak yağış İstanbul'da etkili olmaya devam ediyor. Avcılar'da kendini gösteren şiddetli yağış ise kameraya yansıdı.
İstanbul'da sağanak yağış devam ediyor. Bir anda bastıran yağmur İstanbul'un bir çok noktasında etkili oldu. Avcılar'da devam eden şiddetli yağış ise kameralara yansıdı. Yağış nedeniyle vatandaşların binaların altına sığındığı, yollarda su birikintileri oluştuğu görüldü.
Kaynak: İHA