İstanbul'da sağanak yağış devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da sağanak yağış devam ediyor

Aniden bastıran sağanak yağış İstanbul'da etkili olmaya devam ediyor.

İstanbul'da sağanak yağış devam ediyor
19.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:37

Aniden bastıran sağanak yağış İstanbul'da etkili olmaya devam ediyor. Avcılar'da kendini gösteren şiddetli yağış ise kameraya yansıdı.

İstanbul'da sağanak yağış devam ediyor. Bir anda bastıran yağmur İstanbul'un bir çok noktasında etkili oldu. Avcılar'da devam eden şiddetli yağış ise kameralara yansıdı. Yağış nedeniyle vatandaşların binaların altına sığındığı, yollarda su birikintileri oluştuğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Haber
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı Haber
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Freni boşalan taksinin çarptığı talihsiz adam, 5 metrelik boşluğa düşerek hayatını kaybetti
Freni boşalan taksinin çarptığı talihsiz adam, 5 metrelik boşluğa düşerek hayatını kaybetti
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbar edildi! AFAD çalışma başlattı
Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbar edildi! AFAD çalışma başlattı
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım
MHP'li Arzu Erdem, basın açıklaması yaparken yağmura yakalandı
MHP'li Arzu Erdem, basın açıklaması yaparken yağmura yakalandı
Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir
Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Son dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç başvurusunu reddetti; İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi
Son dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç başvurusunu reddetti; İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mehmet Özhaseki
Magazin Lara Bülent Ersoy Selda Bağcan Nuri Bilge Ceylan
Spor Ali Koç Tamer Tuna Serdar Aziz Caner Erkin Mustafa Cengiz
Daha Fazla Su Lgs Bursa Ankara
Şu an buradasınız: İstanbul'da sağanak yağış devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 14:51:07. #1.14#
title