İstanbul'da sağanak yağış başladı
13.10.2020 17:23 | Son Güncelleme: 13.10.2020 17:59
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının İstanbul'da sağanak yağış başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının İstanbul'da sağanak yağış başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının İstanbul'da sağanak yağış başladı. Bir anda bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kimi vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken o anlar ise kameralara yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı