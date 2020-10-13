İstanbul'da sağanak yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının İstanbul'da sağanak yağış başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının İstanbul'da sağanak yağış başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının İstanbul'da sağanak yağış başladı. Bir anda bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kimi vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken o anlar ise kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı