İstanbul'da sağanak yağış başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da sağanak yağış başladı

13.10.2020 17:23 | Son Güncelleme: 13.10.2020 17:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının İstanbul'da sağanak yağış başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının İstanbul'da sağanak yağış başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının İstanbul'da sağanak yağış başladı. Bir anda bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kimi vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken o anlar ise kameralara yansıdı. - İSTANBUL

İstanbul'da sağanak yağış başladı
İstanbul'da sağanak yağış başladı
İstanbul'da sağanak yağış başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum İlham Aliyev Meral Akşener Berat Albayrak Vladimir Putin
Magazin Özgü Namal Cansu Dere Ercan Kesal Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Ozan Kabak Gökhan Töre Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Ateş Alkol İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da sağanak yağış başladı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 17:59:57. #1.14#
title