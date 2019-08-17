17.08.2019 13:43

İstanbul'da sağanak yağış...Araçlar yolda mahsur kaldı

İSTANBUL - İstanbul'da, etkili olan sağanak yağış sonrası araçlar yolda mahsur kaldı.

İstanbul'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başlarken yağmurla birlikte yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bazı araçlar ise suda mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldı.

Kaynak: İHA