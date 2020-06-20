İstanbul'da sağanak yağış
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İstanbul'da sağanak yağış

İstanbul'da sağanak yağış İstanbul'da dün etkili olan yağmur bugün de yer yer kendini göstermeye başladı.

20.06.2020 15:46 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:30

İstanbul'da sağanak yağış

İSTANBUL - İstanbul'da dün etkili olan yağmur bugün de yer yer kendini göstermeye başladı. LGS kısıtlamasının bittiği saatlerde Beşiktaş'ta etkili olan yağış kameralara yansıdı.

İstanbul'da dün de etkili olan yağış bugün LGS kısıtlamasının kalktığı saatlerde yeniden başladı. Ortaköy'de etkili olan yağış kameralara yansıdı. Bir anda bastıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar yağmur geçene kadar köprü altlarında bekledi.

İstanbul'da sağanak yağış

Kaynak: İHA

Manşet

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