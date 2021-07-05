İSTANBUL'DA SAĞANAK TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

İstanbul'da bazı ilçelerde öğleden sonra etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul'da bazı ilçelerde öğleden sonra etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültülü yağış sırasında yollarda su birikintileri oluşurken, trafik yoğunluğu yaşandı.

Gök gürültüsü eşliğinde başlayan yağmur sonrası özellikle Maslak'ta yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler birikinti yüzünden zaman zaman zorluklar yaşarken, buna bağlı olarak trafik yoğunluğu da yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı