İSTANBUL'DA SAĞANAK TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ
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İSTANBUL'DA SAĞANAK TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da bazı ilçelerde öğleden sonra etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul'da bazı ilçelerde öğleden sonra etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültülü yağış sırasında yollarda su birikintileri oluşurken, trafik yoğunluğu yaşandı.

Gök gürültüsü eşliğinde başlayan yağmur sonrası özellikle Maslak'ta yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler birikinti yüzünden zaman zaman zorluklar yaşarken, buna bağlı olarak trafik yoğunluğu da yaşandı.

İSTANBUL'DA SAĞANAK TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ
İSTANBUL'DA SAĞANAK TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ
İSTANBUL'DA SAĞANAK TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ
İSTANBUL'DA SAĞANAK TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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