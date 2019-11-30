İstanbul'da sağanak: Pendik'te iki otomobil mahsur kaldı

30.11.2019 23:54 | Son Güncelleme: 30.11.2019 23:54

İSTANBUL 'da akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Pendik 'te su basan yolda iki otomobil mahsur kaldı. Her iki otomobilde bulunan toplam 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Pendik, Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda sağanağın ardından iki otomobil su basan yolda mahsur kaldı.

Kaynak: DHA

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İSKİ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobiller içerisinde mahsur kalan kişileri kurtardı. Otomobildekileri kurtaran ekipler ardından otomobilleri sudan çıkardı. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. İSKİ ve Pendik Belediyesi ekipleri biriken suyu tahliye çalışması başlattı.- İstanbul