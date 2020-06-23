İstanbul'da sağanak nedeniyle aksayan tramvay seferleri normale döndü İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle bir süre Fındıklı-Bağcılar arasında yapılan T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferler normale döndü.

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle bir süre Fındıklı-Bağcılar arasında yapılan T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferler normale döndü. Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferlerimiz normale dönmüştür." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA