İstanbul'da sağanak nedeniyle aksayan tramvay seferleri normale döndü
İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle bir süre Fındıklı-Bağcılar arasında yapılan T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferler normale döndü.
23.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:15
İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle bir süre Fındıklı-Bağcılar arasında yapılan T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferler normale döndü.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferlerimiz normale dönmüştür." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA