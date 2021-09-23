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İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHAMeteorolojinin yaptığı uyarıların ardından akşam saatlerinde İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı.

İSTANBUL (DHA) - Haber -Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından akşam saatlerinde İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı yağmur uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. İstanbul'un en yoğun caddesi İstiklal'de yerli ve yabancı turistlerin yağmura hazırlıklı oldukları görülürken, yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Yağmurla birlikte İstiklal Caddesi'nde şemsiye satıcıları da görüldü.

İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR
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Haber: İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR - Haberler
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