İstanbul'da sağanak etkili oluyor
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İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul'da sağanak etkili oluyor
Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak aralıklı olarak etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak aralıklı olarak etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklıklarının düştüğü İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarında başlayan sağanak aralıklı olarak devam ediyor.

Yağış nedeniyle trafik yoğunluğunun da yaşandığı kentte, yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar otobüs duraklarına ve tentelerin altına sığındı. Bazı yerlerde şiddetini artıran yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Üsküdar'da, yağmura rağmen bazı vatandaşların sahil kesiminde yürüyüş yaptığı, balık tuttuğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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