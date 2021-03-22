İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle kentin birçok noktasında trafik durma noktasına gelirken, toplu taşıma durakları ve iskelelerde yoğunluk oluştu.

İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle kentin birçok noktasında trafik durma noktasına gelirken, toplu taşıma durakları ve iskelelerde yoğunluk oluştu.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Anadolu Yakası'nda Kadıköy Meydan'da trafik yoğunluğu oluşurken, Moda sahilinde yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşadı.

Trafik polisleri ve Kadıköy Belediyesi trafik zabıta ekipleri yağmurdan dolayı yoğunlaşan trafiği rahatlatmak için sürücülere yönlendirmelerde bulundu.

Beykoz'da sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşların bir kısmı otobüs duraklarına ve dükkanlara sığındı.

Öte yandan Beykoz'da Yenimahalle Ebegümeci Sokak'taki bir eve yıldırım isabet etti. Evde çıkan küçük çaplı yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Trafik yoğunluğu yağışla daha da arttı

Yağışın, iş çıkış saatine denk gelmesi trafikte yoğunluğu artırdı. Vatandaşların genellikle kendi araçlarını tercih etmesi, araç arızaları ve trafik kazaları nedeniyle Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunda yoğunluk oluştu.

Trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa-Anadolu geçişinde etkili oluyor.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolunda Ümraniye-Sancaktepe, D-100 Karayolu Kadıköy-Maltepe istikametinde, Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolunda Kağıthane-Gaziosmanpaşa, D-100 Karayolu Çağlayan-Haliç, Zeytinburnu-Bahçelievler, Sefaköy-Beylikdüzü arasında trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Öte yandan mesai sonrası evlerine gitmeye çalışan vatandaşların da durak ve iskelelerde yoğunluk oluşturduğu görüldü.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 18.00 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu