İstanbul'da sağanak etkili oluyor
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İstanbul'da sağanak etkili oluyor

12.01.2021 22:59 | Son Güncelleme: 12.01.2021 23:02
İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Silivri'de bazı iş yerlerini su bastı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Silivri'de bazı iş yerlerini su bastı.

Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, etkisini sürdürüyor.

Şiddetli yağış nedeniyle Silivri'de Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Şerif Sokak'ta su birikintisi oluşurken bazı dükkanları da su bastı.

İş yerini su basan esnaf Ümit Şeral, İSKİ'ye çağrıda bulunmak istediğini ifade ederek, "Yağmur yağdığı zaman iş yerlerimiz, dükkanlarımız bu hale geliyor. Esnafa kulak versinler, halimizi görüyorsunuz iki saattir yağan yağmur iş yerlerimizi bu hale getirdi. Cadde ve sokaklar felç olmuş bir halde yetkililerden gerekeni yapmalarını rica ediyorum." dedi.

Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de ilçede çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

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