İstanbul'da sağanak etkili oluyor
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İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İSTANBUL'da sağanak yağış gece saatlerinde etkili olmaya başladı.

06.01.2020 04:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 04:07
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
'da sağanak yağış gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Meteorolojinin İstanbul için yaptığı uyarının ardından gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle caddeler ve yol kenarlarında su birikintileri oluştu. Su birikintileri nedeniyle araçlar ise ilerlemekte güçlük çekti. Taksim Meydanı'da yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da ıslanmaktan kurtulamadı. 

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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