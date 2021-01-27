İstanbul'da sağanak etkili oluyor (1)
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İstanbul'da sağanak etkili oluyor (1)

27.01.2021 08:53 | Son Güncelleme: 27.01.2021 08:59
İstanbul'da sağanak etkili oluyor (1)

İSTANBUL'da sağanak etkili oluyor.

İSTANBUL'da sağanak etkili oluyor. Sabah saatlerinden itibaren ara ara etkisini arttıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle bölgesel trafik yoğunluğu yaşanıyor.  İstanbul'da sabahın ilk saatleriyle birlikte sağanak yağış etkili oluyor. D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde yağış nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları ise buldukları poşetleri başlarına geçirdi.

 


İstanbul'da sağanak etkili oluyor (1)
İstanbul'da sağanak etkili oluyor (1)
İstanbul'da sağanak etkili oluyor (1)
İstanbul'da sağanak etkili oluyor (1)
İstanbul'da sağanak etkili oluyor (1)
İstanbul'da sağanak etkili oluyor (1)
İstanbul'da sağanak etkili oluyor (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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